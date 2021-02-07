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الراعي: الوضع بلغ مرحلة خطيرة تستدعي القرار الجريء ولطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص لا سيما انه عضو مؤسس وعامل ملتزم في جامعة الدول العربية

Lebanon 24
07-02-2021 | 10:46
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