19
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
خامنئي: طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا بعد أن ترفع واشنطن العقوبات
Lebanon 24
07-02-2021
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
طهران: سنعود عن خفض التزاماتنا النووية شرط رفع العقوبات وعودة الوضع إلى "ما قبل ترامب"
Lebanon 24
طهران: سنعود عن خفض التزاماتنا النووية شرط رفع العقوبات وعودة الوضع إلى "ما قبل ترامب"
07/02/2021 13:46:07
07/02/2021 13:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي :العقوبات الأميركية على طهران يجب رفعها فورا
Lebanon 24
خامنئي :العقوبات الأميركية على طهران يجب رفعها فورا
07/02/2021 13:46:07
07/02/2021 13:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي: يجب رفع العقوبات الأميركية عن طهران فورا
Lebanon 24
خامنئي: يجب رفع العقوبات الأميركية عن طهران فورا
07/02/2021 13:46:07
07/02/2021 13:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
روحاني: واثق بعودة أميركا للاتفاق النووي وأنها سترفع العقوبات عن طهران
Lebanon 24
روحاني: واثق بعودة أميركا للاتفاق النووي وأنها سترفع العقوبات عن طهران
07/02/2021 13:46:07
07/02/2021 13:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
Lebanon 24
للتذكير... هذه هي مراحل التخفيف التدريجي للإغلاق بالتفاصيل
14:26 | 2021-02-06
06/02/2021 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعضها يتعلّق بحسابات المواطنين.. تعميم هام من جمعية مصارف لبنان
Lebanon 24
بعضها يتعلّق بحسابات المواطنين.. تعميم هام من جمعية مصارف لبنان
16:03 | 2021-02-06
06/02/2021 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
Lebanon 24
جبران بدو هيك.. وهيك صار
08:38 | 2021-02-07
07/02/2021 08:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا والخفافيش.. أخيراً بحث قد يفك لغز الانتشار!
Lebanon 24
كورونا والخفافيش.. أخيراً بحث قد يفك لغز الانتشار!
15:00 | 2021-02-06
06/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارُ السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولارُ السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
19:07 | 2021-02-06
06/02/2021 07:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:40 | 2021-02-07
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران لبحث حل سياسي للنزاع في اليمن (سبوتنيك)
13:39 | 2021-02-07
أبوظبي تعلن إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا
13:04 | 2021-02-07
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي. للتبرع: 03/501543
12:56 | 2021-02-07
فقدان 150 شخصا بانهيار كتلة جليدية شمال الهند (لعربية)
12:52 | 2021-02-07
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة للأناضول: تركيا هي شريكنا الحقيقي وسنتضامن بشكل كبير مع الشعب والدولة التركية
12:44 | 2021-02-07
الخارجية المصرية: شكري يستقبل وهبة للتأكيد على دعم مصر الثابت للبنان الشقيق وبحث معه في سُبل تحريك الوضع الراهن في لبنان
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
07/02/2021 13:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
07/02/2021 13:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
07/02/2021 13:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact