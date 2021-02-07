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المطران عوده: 6 ستةُ أشهرٍ مرّتْ وما زلنا بلا حكومةٍ توصلُ الليلَ بالنهار عملاً وكداً من أجلِ إنقاذِ ما تبقى من لبنان

Lebanon 24
07-02-2021 | 12:10
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