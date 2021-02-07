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أبوظبي تعلن إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا

Lebanon 24
07-02-2021 | 13:39
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