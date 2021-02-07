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الإعلان الختامي للقمة الإفريقية يعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وانتهاكا جسيما للقانون الدولي

Lebanon 24
07-02-2021 | 17:13
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