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ظريف: الاتفاق النووي السابق غير قابل للتفاوض لأنه تم التفاوض بشأنه بشكل كامل

Lebanon 24
07-02-2021 | 17:25
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