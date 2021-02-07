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وزير التربية عبر "الجديد": سيتم التعويض عن الأساتذة المتعاقدين عن تخفيض ساعات التدريس

Lebanon 24
07-02-2021 | 22:33
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