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وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عبر "الجديد": تم الاتفاق على أولوية حصول الإعلاميين على لقاح كورونا لكونهم في الصفوف الأمامية

Lebanon 24
07-02-2021 | 23:33
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