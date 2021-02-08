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تلقى مرجع روحي رسالة من مرجعية سياسية تعبر فيها عن استيائها من توجيهه السهام تجاهها وعدم مساندتها في المعركة التي تخوضها (نداء الوطن)
Lebanon 24
08-02-2021
|
04:41
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المصدر: نداء الوطن
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