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تلقى مرجع روحي رسالة من مرجعية سياسية تعبر فيها عن استيائها من توجيهه السهام تجاهها وعدم مساندتها في المعركة التي تخوضها (نداء الوطن)

Lebanon 24
08-02-2021 | 04:41
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المصدر: نداء الوطن
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