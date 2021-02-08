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الرئيس عون استقبل سفير ألمانيا وعرض معه عمل شركة "كومبي ليفت" الألمانية التي أسندت إليها مهمة التخلص من المواد الكيميائية التي عثر عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار
Lebanon 24
08-02-2021
|
10:46
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