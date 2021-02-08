الرئيس عون استقبل سفير ألمانيا وعرض معه عمل شركة "كومبي ليفت" الألمانية التي أسندت إليها مهمة التخلص من المواد الكيميائية التي عثر عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار

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