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وزير الإقتصاد: لا رفع للدعم وكل ما يقال في هذا السياق غير صحيح وما سيحصل هو ترشيد للدعم
Lebanon 24
08-02-2021
|
13:57
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