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تشهد مداخل السوبرماركت اكتظاظا في اليوم الأول من استخدام الـQR Code ضمن الاجراءات المتبعة للفتح الجزئي

Lebanon 24
08-02-2021 | 14:23
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