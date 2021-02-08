أمين عام جامعة الدول العربية: المنطقة العربية أمام مرحلة غير واضحة وكل تهديد لأي دولة عربية تهديد لنا جميعاً ونجدّد التزامنا بدعم فلسطين حتى نيلها الاستقلال

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