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أمين عام جامعة الدول العربية: المنطقة العربية أمام مرحلة غير واضحة وكل تهديد لأي دولة عربية تهديد لنا جميعاً ونجدّد التزامنا بدعم فلسطين حتى نيلها الاستقلال

Lebanon 24
08-02-2021 | 16:01
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