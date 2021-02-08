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وزير الخارجية الأردني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Lebanon 24
08-02-2021 | 16:57
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