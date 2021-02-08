أخبار عاجلة

محامو ترمب يصفون إجراءات محاكمته بالسياسية وغير الدستورية ويحثون مجلس الشيوخ على رفض الاتهامات

Lebanon 24
08-02-2021 | 17:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بيلوسي توقع بعد قليل على لائحة اتهام الرئيس ترمب تمهيدا لتمرير إجراءات العزل لمجلس الشيوخ لمحاكمته
lebanon 24
08/02/2021 21:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
محامو ترامب يقولون إن مجلس الشيوخ لا يملك السلطة لمحاكمته بعد انقضاء فترته الرئاسية
lebanon 24
08/02/2021 21:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ترمب يقول إن المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور سيقودان فريق دفاعه في محاكمته بمجلس الشيوخ
lebanon 24
08/02/2021 21:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يعرب عن اعتقاده بعدم الحصول على الأصوات الكافية لإدانة ترمب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ
lebanon 24
08/02/2021 21:06:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:52 | 2021-02-08
20:44 | 2021-02-08
20:37 | 2021-02-08
20:36 | 2021-02-08
20:17 | 2021-02-08
20:12 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website