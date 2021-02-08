أخبار عاجلة

انتشال 28 جثة وإنقاذ 18 شخصاً بحادثة الغرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة المغربية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-02-2021 | 18:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا بمدينة العبور في محافظة القليوبية في مصر (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/02/2021 21:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية العراقي يعلن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/02/2021 21:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء التونسي يطالب وزراء الدفاع والداخلية والعدل ببسط سلطة القانون والتدخّل لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج المتوقفة (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/02/2021 21:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة حادثة الدهس بمدينة ترير غربي ألمانيا إلى 4 قتلى والشرطة تواصل التحقيقات في ملابسات الحادثة (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/02/2021 21:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:52 | 2021-02-08
20:44 | 2021-02-08
20:37 | 2021-02-08
20:36 | 2021-02-08
20:17 | 2021-02-08
20:12 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website