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حمدوك: التوافق بين شركاء السلطة الانتقالية على جميع حقائب الحكومة الجديدة ماعدا وزارة التربية والتعليم لا تزال المباحثات متواصلة حولها

Lebanon 24
08-02-2021 | 19:38
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