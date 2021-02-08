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المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السودانية لسكاي نيوز عربية: المرأة شغلت مناصب سيادية في الحكومة الجديدة

Lebanon 24
08-02-2021 | 20:17
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