نتنياهو: بايدن يجري اتصالات حسب الترتيب. بدأ بأميركا الشمالية ثم أوروبا وأنا متأكد أنه عندما يصل إلى الشرق الأوسط سوف يتصل بي أيضاً. تحالفنا قوي حتى لو لم نتفق دائماً

Lebanon 24