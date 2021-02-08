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المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الأزمة الإنسانية في اليمن جعلتنا نقدم أولوية إعادة النظر في تصنيف الحوثيين

Lebanon 24
08-02-2021 | 21:49
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