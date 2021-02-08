أخبار عاجلة

البنتاغون: ننسق عملياتنا العسكرية مع القوات الروسية في الجو وعلى الأرض في سوريا لمنع حصول أي صدام غير مقصود

Lebanon 24
08-02-2021 | 22:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: لدينا 900 جندي أميركي في سوريا وندعم شركائنا على الأرض وفي مقدمهم "قسد" بوسائل عسكرية متنوعة
lebanon 24
09/02/2021 03:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لسي إن إن: هضبة الجولان مهمة لأمن إسرائيل طالما بقي الأسد في منصبه واستمر الوجود الإيراني في سوريا
lebanon 24
09/02/2021 03:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلة أميركية: روسيا تعرقل تدفق المساعدات إلى سوريا وعلى إدارة بايدن الردّ على ممارساتها بهذه الطريقة
lebanon 24
09/02/2021 03:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البنتاغون: المراجعة العسكرية الجارية لن توقف التزاماتنا في العالم
lebanon 24
09/02/2021 03:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:52 | 2021-02-09
02:47 | 2021-02-09
02:03 | 2021-02-09
01:32 | 2021-02-09
01:31 | 2021-02-09
01:05 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website