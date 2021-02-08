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السفارة الفلسطينية في مصر: السلطات المصرية أبلغتنا باستئناف فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين اعتبارا من الثلاثاء

Lebanon 24
08-02-2021 | 22:30
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