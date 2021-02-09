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البطريرك الراعي بقداس عيد مار مارون: اللبنانيون يعانون العذابات ويقدمون التضحيات والدولة مشغولة بأمور صغيرة

Lebanon 24
09-02-2021 | 10:43
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