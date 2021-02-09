أخبار عاجلة

الراعي: الامم المتحدة ليست فريقا يكون اللجوء إليه لمصلحة فريق دون آخر انما هي منظمة مسؤولة عن كل عضو فيها

Lebanon 24
09-02-2021 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي بقداس عيد مار مارون: يتنافسون في تعطيل الحلول الداخلية ما يدفعنا إلى التطلع إلى منظمة الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان
lebanon 24
09/02/2021 11:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني ينفي حصول لقاء بين فريق بايدن ومندوب إيران لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانتشي
lebanon 24
09/02/2021 11:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تطالب الصين بالسماح لفريق منظمة الصحة العالمية بالوصول للمرضى السابقين في ووهان وبيانات المختبرات والسجلات الطبية
lebanon 24
09/02/2021 11:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رامبلينغ عن تأييد الحريري رئيساً للحكومة للـLBCI: ليس من شأننا أن نقرر من يجب أن يكون رئيس وزراء لبنان المقبل وهذه ليست مسألة نتدخّل فيها بشكل خاص
lebanon 24
09/02/2021 11:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:38 | 2021-02-09
10:48 | 2021-02-09
10:47 | 2021-02-09
10:44 | 2021-02-09
10:43 | 2021-02-09
02:52 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website