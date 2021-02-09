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الراعي: لبنان اليوم بحاجة إلى دور دولي حازم يطبق القرارات الدولية السابقة حتى لو اضطر الأمر اصدار قرارات جديدة

Lebanon 24
09-02-2021 | 10:47
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