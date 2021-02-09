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وزير خارجية قطر: تشكيل الحكومة شأن داخلي لبناني وقطر تربطها علاقات جيدة مع جميع الأطراف وسنستمر في دعمنا للبنان

Lebanon 24
09-02-2021 | 12:02
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