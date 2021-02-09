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وزير خارجية قطر: لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة ونأمل أن يخرج الحلّ من بيروت
Lebanon 24
09-02-2021
|
12:05
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