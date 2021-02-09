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الخارجية الفرنسية: ندين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار ونجدد التزامنا بأمن الأراضي السعودية
Lebanon 24
09-02-2021
|
16:40
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