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"مسبار الأمل" الإماراتي سيقوم بدراسة الغلاف الجوي للمريخ وهو يمثّل أول مهمة علمية عربية من نوعها (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-02-2021 | 17:36
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