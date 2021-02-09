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أردوغان: أقول لماكرون أخرج قواتك من مالي وتشاد قبل أن تطلب سحب القوات التركية في ليبيا

Lebanon 24
09-02-2021 | 19:50
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