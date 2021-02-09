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بلومبيرغ عن مسؤولين أتراك: أنقرة منفتحة على التوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن منظومة S-400 الروسية الصنع

Lebanon 24
09-02-2021 | 21:22
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