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حركة الجهاد الإسلامي: قررنا عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية ما دام سقفها اتفاق أوسلو

Lebanon 24
09-02-2021 | 22:46
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