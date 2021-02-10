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روحاني: في هذه الأيام تشاهدون تصدي الشعب الايراني للحرب الاقتصادية المفروضة عليه

Lebanon 24
10-02-2021 | 09:37
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