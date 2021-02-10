البزري لـLBCI: اول دفعة من اللقاحات ستصل السبت والاثنين يبدأ توزيعها على مراكز التلقيح ونرغب بالمزج بين القطاع الصحي والمسنين بعد عدة ايام وأرقام قبول اللقاح بدأت ترتفع تدريجيا

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