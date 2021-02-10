البزري لـLBCI: لقاح فايزر سيصلنا بالاسابيع الاولى ولاحقا استرازينيكا وبالنسبة للقاح الروسي فقد اصبح موضوعا على الطاولة اما اللقاح الصيني فالمشكلة انهم لم يقدموا ملفا كاملا حوله

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