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سامي الجميّل من بكركي: جئنا نعيّد البطريرك ونؤكد صمودنا بأرضنا بوجه كل المحاولات لاخضاعنا وفي وجه هذه المراحل الصعبة التي نمر بها

Lebanon 24
10-02-2021 | 11:06
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