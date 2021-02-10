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الجميّل: لبنان بلدنا وهذه الارض ارضنا وهذا وعدنا لكل اللبنانيين ان ندافع عنه عن سيادته وعن حرية شعبه وهذا الامر غير قابل لاي مساومة او تراجع

Lebanon 24
10-02-2021 | 11:06
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