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الجميّل: متجهون الى مواجهة كاملة امام هذه السلطة ولا سيما في حال تمت محاولة تطيير الانتخابات

Lebanon 24
10-02-2021 | 11:10
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الجميّل: أي محاولة لتطيير الانتخابات تَعدٍّ على حق الشعب بتقرير مصيره
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10/02/2021 12:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: أخشى من تطيير الانتخابات النيابية فالسلطة تعلم ان الشعب "سيسمح الارض بها" في الانتخابات وستكون تغييرية لذلك لا تريد انتخابات
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10/02/2021 12:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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10/02/2021 12:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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10/02/2021 12:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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