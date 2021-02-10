المجذوب بعد لقائه الرئيس عون: نعدّ العدّة للعودة إلى التعليم المدمج وتمنّينا على فخامة الرئيس المساعدة على تنسيق العمل مع كلّ الجهات المعنية بالشأن التربوي

Lebanon 24