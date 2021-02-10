المجذوب بعد لقائه الرئيس عون: الامتحانات الرسمية ما زالت قائمة شرط أن لا يكون الوضع الصحي قد أصبح في مكان آخر وطلبت إعطاء الأولوية للأساتذة والطلاب لتلقي اللقاحات

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