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ظريف: سنوسع برنامجنا النووي ونخفض تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها

Lebanon 24
10-02-2021 | 11:46
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