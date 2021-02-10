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ظريف: سنوسع برنامجنا النووي ونخفض تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها
Lebanon 24
10-02-2021
|
11:46
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