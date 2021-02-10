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السعودية تعلن تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 306 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية و6415 إجمالي الوفيات

Lebanon 24
10-02-2021 | 14:45
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