الرئيس الحريري: الاعتداء على مطار أبها في السعودية من جانب الميليشيات "الحوثية" جريمة حرب بكل المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حدّ لهذه الجرائم

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