أخبار عاجلة

سلطنة عمان: الاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرّية حتى إشعارٍ آخر إلا لمرور الشاحنات

Lebanon 24
10-02-2021 | 18:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سلطنة عمان تقرر تمديد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا
lebanon 24
10/02/2021 20:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطنة عمان تدين الانفجار الإرهابي الذي وقع في مطار عدن وتؤكد ضرورة وأهمية دخول كافة الأطراف إلى لغة الحوار والتفاهم ودعم مساعي تحقيق السلام في اليمن
lebanon 24
10/02/2021 20:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطنة عمان: فتح المنافذ البريّة والجويّة والبحرية الثلاثاء
lebanon 24
10/02/2021 20:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطنة عمان تعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية يوم الثلاثاء 29 كانون الأول
lebanon 24
10/02/2021 20:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:59 | 2021-02-10
19:59 | 2021-02-10
19:31 | 2021-02-10
19:27 | 2021-02-10
19:20 | 2021-02-10
19:11 | 2021-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website