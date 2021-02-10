أخبار عاجلة

محمد بن سلمان يطلق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر

Lebanon 24
10-02-2021 | 19:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمير محمد بن سلمان: السعودية والبحرين تنسقان لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة
lebanon 24
11/02/2021 01:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان: عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى لتباين في الأحكام
lebanon 24
11/02/2021 01:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبيرغ": بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على إيران دون رفع العقوبات الرئيسية
lebanon 24
11/02/2021 01:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة بلومبيرغ: بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على إيران من دون رفع العقوبات الرئيسية
lebanon 24
11/02/2021 01:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:16 | 2021-02-11
01:13 | 2021-02-11
01:07 | 2021-02-11
01:05 | 2021-02-11
00:47 | 2021-02-11
00:20 | 2021-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website