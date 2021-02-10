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رفع الإغلاق عن مداخل البنتاغون بعد الانتهاء من تفتيش السيارة المشتبه فيها قبيل زيارة بايدن (الجزيرة)

Lebanon 24
10-02-2021 | 19:07
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