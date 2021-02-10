السيد نصر الله سيتحدث يوم الثلاثاء المقبل في ذكرى اغتيال القادة الشهداء عباس الموسوى راغب حرب وعماد مغنية وستكون هذه الإطلالة متضمنة موقفا حكوميا إضافة الى بقية الملفات الأمنية والسياسية (الجديد)

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