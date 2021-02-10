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الخارجية الأميركية: ملتزمون بدعم السعودية للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الموجهة لأراضيها

Lebanon 24
10-02-2021 | 20:46
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