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وزير خارجية أميركا تحدث مع نظيره السعودي حول محاولة الاعتداء على مطار أبها (العربية)

Lebanon 24
10-02-2021 | 21:08
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