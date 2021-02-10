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بايدن: سأعمل مع وزير الدفاع وزعماء العالم لإنهاء الحروب التي استمرت وقتاً طويلاً مع ضمان مكافحة الإرهاب
Lebanon 24
10-02-2021
|
22:30
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